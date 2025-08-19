Англія

Перехід бразильця майже узгоджено — залишилися лише останні формальності перед медоглядом.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс знаходиться за крок від успішного переходу до Ноттінгем Форест.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, деталі майбутнього трансферу майже погоджені, залишаються лише останні формальності перед тим, як 27-річний бразилець вирушить на медичний огляд до табору "лісників".

Сам Дуглас Луїс наполегливо хоче приєднатися саме до Ноттінгем Форест заради повернення до АПЛ, а клуби працюють над остаточним узгодженням незначних деталей майбутньої угоди.

Очікується, що найближчим часом про трансфер стане відомо на офіційному рівні.

Слід зазначити, що Дуглас Луїс після переходу з Астон Вілли, де він зміг про себе гучно заявити, взагалі не прижився в Італії: лише 877 зіграних хвилин у 27 матчах без результативних дій.