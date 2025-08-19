Англія

Шведський нападник пояснив причини свого бойкоту тренувань і пропуску матчів.

Нападник збірної Швеції та один із найкращих гравців минулого сезону Александер Ісак опублікував у своєму акаунті в Instagram офіційне звернення, у якому пояснив своє рішення не відвідувати тренування та більше не грати за свій клуб Ньюкасл Юнайтед.

"Я пишаюся тим, що мої колеги визнали мене вартим місця у команді сезону ПФА Прем’єр-ліги-2024/25, – написав Ісак. – Передусім хочу подякувати своїм товаришам по команді та всім у Ньюкаслі, хто підтримував мене протягом цього часу.

Я не присутній на церемонії сьогодні ввечері. З усього, що відбувається, це не виглядало доречним.

Довгий час я мовчав, поки інші висловлювалися. Це мовчання дозволило людям просувати власну версію подій, хоча вони знають, що вона не відображає того, що насправді обговорювалося та погоджувалося за зачиненими дверима.

Реальність така: були дані обіцянки, і клуб давно знає мою позицію. Тепер діяти так, ніби ці питання виникають вперше, – це оманливо.

Коли обіцянки порушуються, а довіра втрачається, стосунки не можуть продовжуватися. Саме так у мене наразі – і саме тому зміни на користь усіх, а не тільки мене", — йдеться у заяві Ісака.

Нагадаємо, Александер Ісак залишався пріоритетною ціллю Ліверпуля на трансферному ринку, проте Ньюкасл Юнайтед навідріз відмовився продавати свою головну зірку. На тлі цього Ісак пішов у бойкот, який є "трендом" серед футболістів цього літа.