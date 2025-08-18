Англія

Йоан Вісса хоче перейти до Ньюкасла, але знекровлений лондонський клуб бажає отримати справедливі для себе гроші.

Йоан Вісса зробив різкий та "потужний" крок у соцмережах: нападник Брентфорда відписався від свого клубу в Instagram, прибрав фотографії, пов’язані з командою, та змінив аватар на чорний фон.

Це сталося на тлі його прагнення покинути табір "бджол" цього літа слідом за головним тренером Томасом Франком та іншими лідерами команди в особі Браяна Мбемо та Крістіана Нергора. Про ситуацію повідомляють журналісти Бен Джейкобс та Алекс Кук (talkSPORT).

За їхніми даними, трансфер 28-річного конголезця до Ньюкасла наразі блокується Брентфордом. Хоча кілька тижнів тому гравцеві дали зрозуміти, що готові розглянути його продаж, але за компенсацію у понад 60 млн фунтів стерлінгів.

Пояснюючи сторону гравця та його дії, стверджується, що рік тому Вісса обіцяли в Брентфорді, що після сезону він зможе піти за 26 млн ф. с. (30 млн євро). Форвард залишився у команді після відходу Айвена Тоні в Аль-Аглі, однак тепер відчуває себе обманутим.

Керівництво Брентфорда наполягає, що для трансферу Вісса потрібно не лише виконати їхні фінансові вимоги, а й підписати нового нападника. При цьому клуб розглядає Данго Уаттару з Борнмута як заміну для Браяна Мбемо, але не для самого Вісса.

Нагадаємо, цього літа ви побачили кілька випадків від провідних форвардів Європи через блокування їхніх трансферів: Александер Ісак відмовився більше грати за Ньюкасл через Ліверпуль, а новоспечений форвард Арсеналу Віктор Йокерес не ставв повертатися до розташування Спортінга Лісабон через, нібито, також порушення домовленостей з боку клубу щодо фіксованої суми за трансфер.