Англія

Єгиптянин разом з Ліверпулем став чемпіоном АПЛ.

Вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха було визнано найкращим гравцем минулого сезону АПЛ-2024/25 за версією Асоціації професійних футболістів. Про це повідомляє прес-служба PFA.

У боротьбі за нагороду Мохамед випередив Бруну Фернандеша (Манчестер Юнайтед), Александера Ісака (Ньюкасл), Коула Палмера (Челсі), Деклана Райса (Арсенал) та Алексіса Мак Аллістера (Ліверпуль).

Для 33-річного єгиптянина це третя подібна нагорода, що є абсолютним рекордом.

Минулого сезону Салах провів 38 матчів в АПЛ, у яких забив 29 голів та віддав 18 гольових передач.

Також PFA назвала ім'я найкращого молодого гравця сезону, яким був визнаний півзахисник Астон Вілли Морган Роджерс.

Минулої кампанії Роджерс провів 37 матчів в АПЛ, у яких забив вісім голів та віддав 11 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл відповів на заяву Ісака.