Англія

Конфлікт клубу та гравця в самому розпалі.

Напередодні шведський нападник Александер Ісак сколихнув футбольну спільноту своєю заявою щодо недотримання його клубом, англійським Ньюкаслом, обіцянки щодо можливого трансферу під час поточної трансферної кампанії.

Відповідь від "сорок" не змусила на себе чекати й з’явилась на офіційних ресурсах клубу вже за кілька годин.

"Ми розчаровані тим, що сьогодні ввечері дізнались про допис Александера Ісака в соціальних мережах.

У відповідь ми чітко заявляємо, що контракт Алекса залишається чинним, і що жодне керівництво клубу ніколи не давало жодних зобов'язань щодо того, що Алекс може покинути Ньюкасл Юнайтед цього літа.

Ми хочемо зберегти наших найкращих гравців, але ми також розуміємо, що гравці мають свої власні побажання, і ми прислухаємось до їхньої думки. Як пояснили Алексу та його представникам, ми завжди повинні враховувати інтереси Ньюкасл Юнайтед, команди та наших уболівальників у всіх рішеннях, і ми чітко дали зрозуміти, що умови продажу цього літа не були виконані.

Ми також не передбачаємо, що ці умови будуть виконані.

Ньюкасл — це гордий футбольний клуб із великими традиціями, і ми прагнемо зберегти відчуття родини. Алекс залишається частиною нашої родини і буде радо прийнятий назад, коли буде готовий приєднатись до своїх товаришів по команді", — ідеться в повідомленні Ньюкасла.

Нагадаємо, що раніше "сороки" планували оштрафувати Ісака, який уже пропустив стартовий матч сезону.