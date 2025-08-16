Англія

Ще два досягнення для гравців "червоних".

Ліверпуль у матчі стартового туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Борнмут (4:2).

У цьому матчі результативними ударами відзначилися вінгер "червоних" Мохамед Салах та нападник Юго Екітіке, який також додав асист на свій рахунок.

Для 33-річного єгиптянина це був 187 забитий м'яч у матчах АПЛ. Завдяки цьому він зрівнявся з Енді Коулом у списку найкращих бомбардирів АПЛ, посідаючи четверте місце.

Більше голів забили лише Алан Ширер (260), Гаррі Кейн (213) та Вейн Руні (208).

У свою чергу Екітіке став першим французом, який зміг забити гол та віддати гольову передачу у своєму дебютному матчі АПЛ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль – Борнмут.