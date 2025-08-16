Англія

Чергове оновлення рекорду для форварда.

Напередодні Ліверпуль відкрив новий сезон англійської Прем’єр-ліги домашньою перемогою над Борнмутом.

Ліверпуль — Борнмут 4:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Останній м’яч у цій зустрічі опинився на рахунку єгипетського нападника "червоних" Мохамеда Салаха.

За допомогою цього лідер атаки команди Арне Слота оновив свій і без того видатний показник за кількістю голів у стартових поєдинках кожного із сезонів перебування в клубі.

Відтепер на рахунку Мо 10 подібних голів, а найближчі переслідувачі, Вейн Руні, Алан Ширер, Джеймі Варді та Френк Лемпард, у складах Манчестер Юнайтед та Евертона, Ньюкасла та Блекберна, Лідса, а також Челсі та Вест Гема відповідно відзначались по вісім разів.

Салах при цьому записував на свій рахунок принаймні одну результативну дію на старті кожного із сезонів у Ліверпулі — проти Вотфорда (гол), Вест Гема (гол), Норвіча (гол + асист), Лідса (хет-трик), Норвіча (гол + дубль асистів), Фулгема (гол), Челсі (асист), Іпсвіча (гол + асист) та Борнмута (гол).

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в Ньюкасла.