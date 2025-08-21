Англія

Німецький хавбек Ман Сіті потрапив до списку гравців, за якими активно стежать клуби з усього світу.

Центральний півзахисник Ілкай Гюндоган може покинути Манчестер Сіті до закриття цього літнього трансферного вікна, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, досвідчений німецький хавбек потрапив до числа гравців, за якими активно стежать провідні клуби Європи та світу.

За інформацією джерела, до клубу надходить чимало пропозицій від команд різних ліг, проте остаточне рішення щодо майбутнього 34-річного гравця ще не прийнято. Манчестер Сіті та сам Гюндоган наразі обговорюють можливі варіанти трансферу.

Нагадаємо, що контракт Ілкая Гюндогана з Манчестер Сіті спливає влітку 2026 року. Минулого сезону він провів 54 матчі, забив 5 голів та віддав 8 асисти.