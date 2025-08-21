Англія

Швейцарський нападник успішно пройшов медогляд, офіційне оголошення очікується найближчим часом.

Швейцарський форвард Ноа Окафор успішно пройшов медичне обстеження перед переходом із Мілана до Лідса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Умови трансферу вже узгоджено, клуби підписали всі необхідні документи. Сума угоди складе близько 20 мільйонів євро. Офіційне оголошення про підписання футболіста очікується сьогодні.

Ноа в минулому сезоні відіграв 21 матч, забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Нагадаємо, Бешикташ був готовий запропонувати лише оренду без подальшого викупу, тож його пропозиція Мілан не зацікавила.