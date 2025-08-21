Англія

Лондонський клуб шукає підсилення в атаці, 29-річний норвежець — один із головних кандидатів.

Нападник Атлетіко Александер Серлот потрапив до сфери інтересів Тоттенгема, повідомляють джерела, близькі до клубу.

Лондонці планують підписати досвідченого форварда для зміцнення лінії нападу, і 29-річний норвежець розглядається як один із пріоритетних варіантів.

Офіційна пропозиція мадридському клубу поки не надходила, однак відомо, що сам Серлот не проти змінити команду цього літа.

Минулого сезону в складі Атлетіко форвард провів 35 матчів у Ла Лізі, забив 20 голів і віддав дві результативні передачі, ставши одним із найрезультативніших гравців чемпіонату.