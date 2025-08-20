Англія

Універсал Крістал Пелес прагне приєднатися до команди Мікеля Артети — "шпори" готові відступити в залежності від вибору англійця.

Арсенал розпочав переговори щодо підписання англійського півзахисника Еберечі Езе, який є лідером Крістал Пелес протягом останніх сезонів. Про це повідомляє авторитетний журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, 27-річний універсал зацікавлений у переході та бачить в Арсеналі свій наступний крок у кар’єрі, адже він виріс був фанатом клубу та пройшов академію “канонірів”.

Переговори ведуться між керівництвом клубів: голова Крістал Пелас Стів Паріш обговорював умови з представниками Арсеналу, зокрема після травми коліна у Кая Гаверца, яка змусила “канонірів” шукати посилення в атаці.

Тоттенгем також вже погодив умови трансферу з "орлами" та Езе, але готовий відмовитися, якщо англієць обере Арсенал.

Еберечі Езе минулий сезон завершив із дев’ятьма голами в останніх 13 матчах Крістал Пелас, включно з переможним м’ячем у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Сіті та голом у нічиїй 2:2 проти Арсеналу. Гравець вже взяв участь у Суперкубку Англії проти Ліверпуля та в матчі Прем’єр-ліги проти Челсі, незважаючи на чутки про його майбутнє.

Арсенал цього літа значно посилив атаку: приєдналися Віктор Йокерес із Спортінга за 63,5 млн євро, Ноні Мадуеке із Челсі за 48,5 млн фунтів стерлінгів, а також Ітан Нванері підписав новий довгостроковий контракт.

Еберечі Езе виступає за Крістал Пелес з літа 2020 року, провів 167 матчів і забив 40 голів, а за збірну Англії на його рахунку 12 матчів та один гол.