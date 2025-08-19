Англія

Угода на 63 мільйони євро наближається до завершення.

Атакувальний півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе близький до трансферу в інший лондонський клуб, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, базова сума угоди складе 63 мільйони євро, наразі сторони узгоджують бонуси, а 15% від трансферу отримає колишній клуб Езе — Куїнз Парк Рейнджерс.

27-річний хавбек уже погодив особисту угоду з "шпорами" до літа 2030 року, хоча в нинішньому сезоні провів два матчі за "орлів" без результативних дій.

У минулому сезоні вінгера відзначився 14 голами та 12 асистами у 43 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль упевнений у завершенні трансферу Геї.