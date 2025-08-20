Англія

Гравцем Монако також активно цікавиться Манчестер Сіті.

Вінгер Монако Магнес Акліуш може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлений Тоттенгем, який готовий переключитися на гравця "монегасків", оскільки переговори щодо Савіньйо з Манчестер Сіті проходять дуже складно і далекі від компромісу.

Також гравцем Монако активно цікавиться той самий Манчестер Сіті та кілька інших топ-клубів Європи, проте цінник у 70 мільйонів євро відлякує багатьох претендентів.

Минулого сезону Акліуш провів 43 матчі, в яких забив сім голів та віддав 12 асистів. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

