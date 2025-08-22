Англія

Капітан "канонірів" захоплений рівнем гри новачка з Реала Сосьєдад.

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор поділився враженнями від виступів свого нового партнера по півзахисту Мартіна Субіменді, який приєднався до команди влітку 2025 року з Реала Сосьєдад за 70 млн євро.

За словами норвезького півзахисника, іспанець уже демонструє високий клас і може стати ключовою фігурою у центрі поля:

"Так, він дуже добре виявив себе під час передсезоння. Я трохи грав із ним раніше в Іспанії, тому знаю його якості. Це гравець топкласу, він може знайти будь-який пас, прорватися крізь лінії, рухатися з м'ячем.

Він дуже розумний, чудово читає, куди приземлиться м'яч, і часто підбирає другі м'ячі. Він справді контролює гру. Це дасть нам нові можливості. Я в передчутті", — цитує норвежця Twitter Men in Blazers.

Раніше стало відомо, що Арсенал перехопив Езе у Тоттенгема.