Португалія

Португальці змінили підхід.

Польський центральний захисник лондонського Арсеналу Якуб Ківьор цього літа перебуває на трансферному ринку через обопільне з клубом бажання достроково завершити з ним відносини за контрактом.

Одним із найбільш активних претендентів на підписання 25-річного виконавця при цьому є португальський Порту.

Однак коли "дракони" спершу почули про 30 млн євро, які хочуть отримати "каноніри" за свого гравця, їхні апетити миттєво згасли.

Утім, остаточно від ідеї цього переходу в Португалії не відмовились, і за два тижні після першої невдалої спроби Порту готовий на новий раунд перемовин.

Цього разу пропозицією португальців стане оренда з правом викупу за 25 млн євро.

Минулого сезону він провів 17 матчів у складі Арсеналу в АПЛ та відзначився одним голом.