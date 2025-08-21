Англія

Лондонський клуб розглядає варіанти оренди або недорогого трансферу нового нападника.

Арсенал не планує витрачати значні кошти на підписання форварда після травми Кая Гаверца, повідомляє The Telegraph.

Стало відомо, що 25-річний німецький футболіст отримав травму коліна на тренуванні. У минулому сезоні Гаверц уже пропускав кілька місяців через пошкодження підколінного сухожилля, тому клуб розглядає його ситуацію з особливою обережністю.

Лондонці зосередяться на пошуку тимчасової заміни й готові розглянути варіанти оренди або недорогого трансферу. Водночас Арсенал не збирається робити поспішні покупки, зокрема й не планує придбавати Родріго Гоеса з мадридського Реала.

Раніше стало відомо, що Арсенал перехопив Езе у Тоттенгема.