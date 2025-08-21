Лондонський клуб розглядає варіанти оренди або недорогого трансферу нового нападника.
Кай Гаверц, getty images
21 серпня 2025, 10:50
Арсенал не планує витрачати значні кошти на підписання форварда після травми Кая Гаверца, повідомляє The Telegraph.
Стало відомо, що 25-річний німецький футболіст отримав травму коліна на тренуванні. У минулому сезоні Гаверц уже пропускав кілька місяців через пошкодження підколінного сухожилля, тому клуб розглядає його ситуацію з особливою обережністю.
Лондонці зосередяться на пошуку тимчасової заміни й готові розглянути варіанти оренди або недорогого трансферу. Водночас Арсенал не збирається робити поспішні покупки, зокрема й не планує придбавати Родріго Гоеса з мадридського Реала.
