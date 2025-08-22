Англія

Конфлікт із власником клубу через трансфери може коштувати тренеру посади.

Майбутнє головного тренера Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту опинилося під питанням. За інформацією журналіста Маттео Моретто, у клубі розглядають варіант із відставкою 51-річного португальського фахівця.

Причиною можливого розриву співпраці стала напруженість у відносинах між тренером та власником клубу Євангелосом Маринакісом. Конфлікт виник на тлі політики трансферів під час поточного літнього вікна.

Повідомляється, що Ноттінгем уже почав вивчати потенційні кандидатури на заміну Санту.

Минулого сезону під керівництвом португальця команда продемонструвала стабільний результат, посівши сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ та набравши 65 очок у 38 матчах.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест орендував Дугласа Луїса з Ювентуса з обов’язковим викупом.