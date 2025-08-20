Англія

Карлос Мігель повернувся до Бразилії.

Палмейрас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Ноттінгем Форест Карлоса Мігеля.

Угода з 26-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року, а сума трансферу становила 5,5 мільйонів євро.

Нагадаємо, Мішель перебрався до АПЛ влітку минулого року з Корінтіанса за чотири мільйони євро.

Минулого сезону він провів лише три матчі, з яких один на нуль при трьох пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест та Ювентус фіналізують трансфер Дугласа Луїса.