Карлос Мігель повернувся до Бразилії.
Карлос Мігель, ФК Палмейрас
20 серпня 2025, 13:55
Палмейрас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Ноттінгем Форест Карлоса Мігеля.
Угода з 26-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року, а сума трансферу становила 5,5 мільйонів євро.
Нагадаємо, Мішель перебрався до АПЛ влітку минулого року з Корінтіанса за чотири мільйони євро.
Минулого сезону він провів лише три матчі, з яких один на нуль при трьох пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест та Ювентус фіналізують трансфер Дугласа Луїса.