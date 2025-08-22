Англія

Англійський клуб підписав 27-річного бразильського півзахисника за схемою оренди з подальшим переходом.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання бразильського півзахисника Дугласа Луїса, який належить туринському Ювентусу. Угода оформлена у форматі сезонної оренди з обов’язковим викупом по завершенні терміну дії контракту.

За даними ЗМІ, сума майбутнього трансферу складе близько 30 мільйонів євро. Саме стільки, за оцінкою Transfermarkt, наразі становить ринкова вартість футболіста.

Минулого сезону 27-річний хавбек провів 27 матчів на клубному рівні, проте не відзначився жодними результативними діями. У Форесті на Луїса розраховують як на ключову фігуру в центрі поля, здатну додати команді стабільності та креативності.

Нагадаємо, Дуглас Луїс пропустив передсезонне тренування Ювентуса.