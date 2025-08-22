Англія

Португалець продовжить виступати за клуб щонайменше до літа 2029 року.

Центральний захисник Рубен Діаш офіційно продовжив свій контракт із Манчестер Сіті ще на чотири роки.

Нова угода утримує 27-річного португальця на "Етіхаді" до літа 2029 року.

Діаш приєднався до клубу у вересні 2020 року з Бенфіки та швидко став ключовою фігурою оборони "містян".

За цей час він провів понад 200 матчів у складі команди та допоміг здобути дев’ять трофеїв, серед яких чотири титули АПЛ та перемога у Лізі чемпіонів.

