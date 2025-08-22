Португалець продовжить виступати за клуб щонайменше до літа 2029 року.
Рубен Діаш, МС
22 серпня 2025, 12:37
Центральний захисник Рубен Діаш офіційно продовжив свій контракт із Манчестер Сіті ще на чотири роки.
Нова угода утримує 27-річного португальця на "Етіхаді" до літа 2029 року.
Діаш приєднався до клубу у вересні 2020 року з Бенфіки та швидко став ключовою фігурою оборони "містян".
За цей час він провів понад 200 матчів у складі команди та допоміг здобути дев’ять трофеїв, серед яких чотири титули АПЛ та перемога у Лізі чемпіонів.
