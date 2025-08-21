Англія

21-річний центрбек підписав контракт до літа 2029 року.

Рексем оголосив про трансфер Каллума Дойла з Манчестер Сіті. 21-річний центральний захисник підписав із валлійським клубом чотирирічний контракт, який діятиме до завершення сезону 2028/29. Сума переходу офіційно не розкривається.

Дойл є вихованцем академії Манчестер Сіті, але вже встиг провести понад 150 професійних матчів у нижчих дивізіонах Англії. У 17 років він вирушив в оренду до Сандерленда, з яким виборов підвищення до Чемпіоншипу. Пізніше виступав за Ковентрі Сіті, допомігши клубу дістатися фіналу плей-оф, а в сезоні 2023/24 захищав кольори Лестера, де працював із Енцо Марескою. Минулого року грав у Норвіч Сіті на правах оренди, відзначившись сімома результативними передачами.

На міжнародному рівні Дойл відомий як переможець юнацького Євро-2022 (U19), де він забив у фіналі проти Ізраїлю. Також виступав за молодіжну збірну Англії до 21 року.

Після підписання гравець заявив: "Я давно хотів перейти на постійній основі й тепер радий, що став частиною Рексема. Я стежив за клубом здалеку й тепер із нетерпінням чекаю, щоб почати працювати разом із командою".