Леверкузенський Баєр оформив перехід півзахисника англійського Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Зазначається, що мова йде про річну орендну угоду без права подальшого викупу. 19-річний аргентинець виступатиме в новій команді під дев'ятим номером.

"Багато молодих футболістів вже досягли світового рівня в цьому клубі. У новому сезоні я також хочу піти цим шляхом і зробити свій внесок, щоб досягти великих успіхів з Баєр 04", — заявив Ечеверрі.

Минулого сезону Клаудіо Ечеверрі відіграв за Манчестер Сіті три матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Борнмут та Баєр закрили угоду щодо Аміна Адлі.