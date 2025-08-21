"Фармацевти" працюють над підсиленням для тен Гага.
Клаудіо Ечеверрі, bayer 04
21 серпня 2025, 16:48
Леверкузенський Баєр оформив перехід півзахисника англійського Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".
Зазначається, що мова йде про річну орендну угоду без права подальшого викупу. 19-річний аргентинець виступатиме в новій команді під дев'ятим номером.
"Багато молодих футболістів вже досягли світового рівня в цьому клубі. У новому сезоні я також хочу піти цим шляхом і зробити свій внесок, щоб досягти великих успіхів з Баєр 04", — заявив Ечеверрі.
Минулого сезону Клаудіо Ечеверрі відіграв за Манчестер Сіті три матчі та забив один гол.
Раніше повідомлялося, що Борнмут та Баєр закрили угоду щодо Аміна Адлі.