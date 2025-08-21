Німеччина

"Фармацевти" працюють над підсиленням для тен Гага.

Леверкузенський Баєр оформив перехід півзахисника англійського Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі. Про це повідомляє офіційний сайт "фармацевтів".

Зазначається, що мова йде про річну орендну угоду без права подальшого викупу. 19-річний аргентинець виступатиме в новій команді під дев'ятим номером.

"Багато молодих футболістів вже досягли світового рівня в цьому клубі. У новому сезоні я також хочу піти цим шляхом і зробити свій внесок, щоб досягти великих успіхів з Баєр 04", — заявив Ечеверрі.

Минулого сезону Клаудіо Ечеверрі відіграв за Манчестер Сіті три матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Борнмут та Баєр закрили угоду щодо Аміна Адлі.