Початок кінця "лісників"?

Головний тренер англійського Ноттінгем Форест Нуну Ешпіріту Санту прокоментував чутки про своє звільнення з посади керманича "лісників". Цитує португальського фахівця BBC.

"У мене завжди були дуже хороші стосунки з власником клубу. Минулого сезону ми були дуже близькі і спілкувалися щодня.

Цього сезону стосунки між нами вже не такі хороші, але я завжди вважав, що діалог важливий, тому що мене хвилює склад і майбутній сезон. Наші стосунки змінилися, і ми вже не такі близькі.

Я точно не знаю, що трапилося, але, чесно кажучи, вони вже не ті, що були раніше. Причину я не знаю. Те, що я сказав тиждень або два тому (стосовно незадовільної трансферної кампанії клубу — прим.), було пов'язано з моєю стурбованістю про те, куди ми рухаємося", – сказав Нуну.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест розглядає можливість звільнення Санту.