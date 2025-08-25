Англія

Челсі досі не може продати гравця.

Англійський нападник Рахім Стерлінг повернувся до складу лондонського Челсі після річної оренди в Арсеналі в минулому сезоні, однак так само перебуває поза планами головного тренера Енцо Марески на сезон.

30-річного виконавця залюбки б продали, якби надійшла цікава пропозиція на адресу "пенсіонерів".

Однак щодо цього є певні сумніви, оскільки з Челсі вже контактували леверкузенський Баєр, італійський Наполі та Фулгем, проте віз і нині там.

Повідомляється, що турецький Бешикташ також був би не проти підписати собі чергового "збитого льотчика", але вимоги "синіх" щодо трансферу є помірно високими — 23 млн євро.

У минулому сезоні Стерлінг забив один гол та віддав п’ять асистів у 28 матчах.