Челсі досі не може продати гравця.
Рахім Стерлінг, Getty Images
25 серпня 2025, 09:00
Англійський нападник Рахім Стерлінг повернувся до складу лондонського Челсі після річної оренди в Арсеналі в минулому сезоні, однак так само перебуває поза планами головного тренера Енцо Марески на сезон.
30-річного виконавця залюбки б продали, якби надійшла цікава пропозиція на адресу "пенсіонерів".
Однак щодо цього є певні сумніви, оскільки з Челсі вже контактували леверкузенський Баєр, італійський Наполі та Фулгем, проте віз і нині там.
Повідомляється, що турецький Бешикташ також був би не проти підписати собі чергового "збитого льотчика", але вимоги "синіх" щодо трансферу є помірно високими — 23 млн євро.
У минулому сезоні Стерлінг забив один гол та віддав п’ять асистів у 28 матчах.