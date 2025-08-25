Англія

Головні зірки "канонірів" пропустять ключові поєдинки через травми.

Арсенал отримав удар напередодні матчу проти Ліверпуля: Букайо Сака пропустить поєдинок у неділю, а також відбіркові матчі збірної Англії проти Андорри та Сербії наступного місяця через травму підколінного сухожилля. Очікується, що 23-річний форвард буде поза грою до чотирьох тижнів, пише BBC.

Капітан "канонірів" Мартін Едегор під сумнівом через травму плеча, отриману у домашній грі з Лідсом (5:0). Норвезький плеймейкер покинув поле в першому таймі та залишив Емірейтс із шиною на плечі, але поки остаточно не виключений з гри проти чемпіонів Прем’єр-ліги.

Особливе полегшення викликає ситуація з Сака, який минулого сезону пропустив три місяці через травму підколінного сухожилля. Цього року Арсенал має ширший склад атакувальних гравців — новачки Віктор Йокерес, Ноні Мадуеке та Еберечі Езе можуть компенсувати втрату, а також наявні у команді Габріель Мартінеллі, Леандро Троссар, Ітан Нванері та Макс Доуман.

Головний тренер Мікель Артета сподівається, що обидва лідери не зазнають тривалих проблем і швидко повернуться на поле.

Матч проти Ліверпуля на Енфілді відбудеться 31 серпня.