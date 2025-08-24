Англія

Суттєві втрати для "пушкарів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував ситуацію з травмами в лондонській команді. Його слова наводить Football.London.

"Травми? Це для нас негативні події. Мартін Едегор щось відчув у плечі під час приземлення. Поки що не знаємо наскільки це серйозно. Сьогодні його обстежать, і ми матимемо більше розуміння в цьому питанні.

Букайо Сака щось відчув у задній поверхні стегна, коли біг з м'ячем і боровся із захисником. Побачимо. Думаю, це інше стегно. Не те, яке він травмував минулого разу.

Ну а взагалі, минуло лише два тижні, а ми вже втратили Кая Гаверца, Едегора та Сака. Це говорить про те, наскільки добре укомплектованими потрібно бути в цій лізі, щоб підтримувати високий рівень", – сказав Артета.