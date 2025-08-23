Англія

Юний Макс Доуман дебютував у 15 років і заробив пенальті, однак лондонці отримали кадрові втрати.

Перший домашній матч сезону на Емірейтс склався для Арсенала майже ідеально: підопічні Мікеля Артети впевнено перемогли Лідс з рахунком 5:0. Водночас команда отримала й тривожні новини — травм зазнали Мартін Едегор та Букайо Сака.

Лондонці розпочали з переваги у володінні м’ячем, і це швидко втілилося в результат. На 34-й хвилині захисник Юррієн Тімбер після подачі з кутового відкрив рахунок. А вже перед перервою подвоїв його Букайо Сака, скориставшись неузгодженістю захисту гостей.

Друга половина зустрічі пройшла під диктовку "канонірів". Спочатку Віктор Йокерес відзначився одразу після поновлення гри, а Тімбер оформив дубль своїм другим голом. Крапку поставив Йокерес у компенсований час, реалізувавши пенальті, зароблений 15-річним Максом Доуманом.

Дебют юного таланта став головною подією вечора. Доуман, який народився 31 грудня 2009 року, вийшов на поле на 64-й хвилині й став другим наймолодшим дебютантом в історії АПЛ після Ітана Нванері. Саме він заробив вирішальний пенальті, що зробив рахунок розгромним.

Попри блискучу перемогу, Артета має й проблеми: у першому таймі через травму був змушений піти з поля Едегор, а вже після перерви — Сака. Їхній стан стане відомий найближчим часом.

У наступному турі Арсенал зіграє проти Ліверпуля, тоді як Лідс прийматиме Ньюкасл Юнайтед.

Арсенал — Лідс Юнайтед 5:0

Голи: Тімбер, 34, 56, Сака, 45+1, Йокерес, 48, 90+5 (пен)

Арсенал: Рая — Тімбер (Москера, 64), Саліба, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 64) — Субіменді — Едегор (Нванері, 38), Райс — Сака (Троссар, 53), Йокерес, Мадуеке (Доуман, 64)

Лідс Юнайтед: Перрі — Богл (Марк Байрам, 83), Гудмундссон, Стрейк, Родон – Штах, Танака (Лонгстафф, 58), Груєв – Ньйонто (Окафор, 66), Піру (Нмеча, 58), Джеймс (Ааронсон, 66)

Попередження: Богл, Гудмундссон