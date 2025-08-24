Англія

Лондонський Арсенал у матчі другого туру АПЛ на своєму полі розгромив Лідс (5:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер "канонірів" Букайо Сака, для якого це був 54 гол у футболці лондонського клубу.

Таким чином, Сака увійшов до топ-10 найкращих бомбардирів в історії Арсеналу у матчах АПЛ. 23-річний англієць ділить десяту сходинку з Александером Ляказеттом.

Очолює рейтинг Тьєррі Анрі, на рахунку якого 175 голів, а наступна ціль для Букайо – Алексіс Санчес – 60 забитих м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Арсенал планує запропонувати новий контракт дебютанту АПЛ.