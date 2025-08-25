Англія

Крістал Пелес проявив інтерес до англійського півзахисника.

Півзахисник Атлетіко Конор Галлагер може залишити мадридський клуб і повернутися до Англії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

На цю мить обговорюється орендна угода з Крістал Пелес, проте жодних домовленостей ще не досягнуто — переговори перебувають на початковому етапі.

Галлагер приєднався до Атлетіко влітку 2024 року з Челсі за 42 мільйони євро. Минулого сезону англійський півзахисник провів 50 матчів, забив чотири голи та віддав шість асистів. Раніше він вже виступав за Крістал Пелес на правах оренди у сезоні-2021/2022.

Контракт Галлагера з Атлетіко розрахований до 2029 року.