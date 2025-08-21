Іспанія

Аргентинський нападник може розглянути зміну клубу, проте інші джерела повідомляють про можливе продовження контракту.

За інформацією Football Espana, нападник збірної Аргентини Хуліан Альварес незадоволений своїм становищем у мадридському Атлетіко та може розглянути варіант зміни клубу.

За даними іспанської преси, 24-річного форварда не влаштовує те, що головний тренер Дієго Сімеоне часто використовує його на фланзі та регулярно змінює після першого тайму. Крім того, агенти Альвареса, ймовірно, вважають його перехід із Манчестер Сіті в Атлетіко помилкою.

Водночас інші джерела спростовують ці чутки й стверджують, що аргентинський футболіст найближчим часом може продовжити контракт із мадридським клубом.

Раніше повідомлялось, що Барселона хоче підписати Альвареса на заміну Левандовські.