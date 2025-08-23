Іспанія

Мадридці не змогли здолати новачка чемпіонату, а галисійці втратили перемогу в кінцівці.

У Ла Лізі відбулися ще два матчі другого туру, які завершилися бойовими нічиїми. Обидві зустрічі подарували інтригу до фінального свистка, але переможців так і не виявили.

Відкривали ігровий день Мальорка та Сельта. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму — Руеда результативно завершив комбінацію після передачі Сотело. Однак Мальорка не здалася й на 88-й хвилині вирвала нічию завдяки точному удару Морея. Гра завершилася з рахунком 1:1.

Мальорка — Сельта 1:1

Голи: Морей, 88 - Руеда, 38

Мальорка: Роман — Морей, Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Санчес (Кумбулла, 46), Маскарель (Доменек, 68) – Асано (Доменек, 68), Торре (Салас, 82), Дардер – Джозеф (Пратс, 68)

Сельта: Раду — Фернандес (Сведберг, 64), Домінгес, Алонсо — Руеда, Сотело (Бельтран, 74), Моріба, Каррейра – Аспас (Сведберг, 63), Жутгла (Іглесіас, 74), Дуран (Сарагоса, 90)

Попередження: Санчес, Асано, Маскарель — Аспас, Сотело, Домінгес

У другому поєдинку мадридський Атлетіко не зумів обіграти новачка еліти — Ельче. "Матрацники" повели в рахунку вже на 8-й хвилині, коли Александер Серлот реалізував передачу Ганцко. Однак гості швидко відповіли: Рафа Мір скористався нагодою й відновив паритет. У другому таймі Атлетіко мав кілька шансів вирвати перемогу, зокрема момент Льоренте наприкінці зустрічі, проте фортуна відвернулася від господарів. У підсумку — ще одна нічия з рахунком 1:1

Атлетіко Мадрид — Ельче 1:1

Голи: Серлот, 8 - Мір, 15

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ганцко, Руджері (Моліна, 76) — Сімеоне (Пубіль, 76), Кардосо (Распадорі, 68), Барріос, Альмада (Галлагер, 68) — Серлот (Грізманн, 68), Альварес

Ельче: Дітуро — Дональд (Чуст, 46), Аффенгрубер, Бігас (Петро, 82), Нуньєс — Мендоса (Нету, 68), Фебас, Агуадо (Редондо, 85), Валера — Мір (Сілва, 68), Родрігес

Попередження: Фебас, Мендоса, Дітуро