Англія

Англійський клуб досяг домовленості з РБ Лейпциг щодо суми трансферу, офіційна пропозиція вже прийнята, а медичне обстеження відбудеться найближчими годинами.

Тоттенгем узгодив з РБ Лейпциг трансфер півзахисника Хаві Сімонса за 60 мільйонів євро.

Німецький клуб прийняв офіційну пропозицію лондонців після того, як гравець сам заохотив перехід до англійської Прем’єр-ліги.

Очікується, що сторони остаточно завершать перемовини щодо особистого контракту футболіста вже сьогодні. Медичне обстеження має відбутися найближчими годинами, після чого трансфер буде офіційно підтверджено.

У минулому сезоні Хаві провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав вісім результативних передач.