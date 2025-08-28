Італія

33-річний іранець отримав 24 години на рішення.

Мехді Таремі близький до відходу з Інтера, адже "нерадзуррі" досягли угоди з Олімпіакосом щодо трансферу 33-річного форварда, повідомляє Sky Sport. Іранець узяв добу на роздуми, розглядаючи пропозицію грецького клубу.

Крім Олімпіакоса, інтерес до Таремі виявляють Вердер і Панатінаїкос, що додає інтриги до його рішення. У 43 матчах за Інтер нападник забив лише 3 голи, що може вплинути на його вибір нового клубу.

Раніше повідомлялося, що Мехді Таремі може перейти в ПСВ.