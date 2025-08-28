Англія

Тренер зіткнувся з тиском після невдалих результатів.

Рубен Аморім планує обговорити своє майбутнє з керівництвом Манчестер Юнайтед під час паузи на матчі збірних, повідомляють The Telegraph і Daily Mail. Рішення зумовлене складним стартом сезону, зокрема поразкою від Грімсбі Таун із 4-го дивізіону в серії пенальті в Кубку англійської ліги, що призвело до вильоту вже у другому раунді, а також нічиєю з Фулгемом (1:1) та поразкою від Арсеналу (0:1) у чемпіонаті Англії.

Ці результати посилили тиск на португальського тренера, який очолив клуб у листопаді 2024 року. Паузу на міжнародні матчі, що триватиме до початку вересня, команда використає для аналізу поточної ситуації та визначення подальших кроків.

Обговорення з керівництвом може визначити, чи залишиться Аморим на посаді, адже невдачі в перших турах змушують клуб переосмислювати стратегію, а вболівальники чекають на зміни після розчарувань у стартових іграх сезону.

Раніше повідомлялося, що Аморім показав найгірший відсоток перемог Манчестер Юнайтед в епоху АПЛ.