Англія

Англійський клуб пропонує 15 мільйонів євро, парижани хочуть 20, але сторони майже досягли згоди.

Астон Вілла веде переговори з ПСЖ щодо трансферу 29-річного півзахисника Марко Асенсіо, повідомляє L’Équipe.

Англійський клуб зробив пропозицію у розмірі 15 мільйонів євро, тоді як парижани оцінюють футболіста в 20 мільйонів. Попри різницю в сумах, сторони оптимістично налаштовані й близькі до фінальної угоди.

Асенсіо приєднався до ПСЖ у 2023 році, але не зміг закріпитися в основному складі паризького гранда.

Він зміг проявити себе у другій половині минулого сезону, виступаючи на правах оренди за Астон Віллу: 21 матч, 8 голів та 1 асист.

Також до гравця проявляв інтерес Інтер.