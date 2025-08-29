Англія

Футболіст прагне отримати більше ігрового часу та розглядає оренду як шанс підготуватися до чемпіонату світу, але клуб бачить у ньому ключового гравця.

Переговори між Манчестер Юнайтед та представниками Коббі Мейну продовжаться у п’ятницю, повідомляє Фабріціо Романо.

Молодий півзахисник прагне тимчасово покинути клуб, щоб отримати більше ігрової практики та збільшити свої шанси потрапити до заявки на майбутній чемпіонат світу.

Однак керівництво Манчестер Юнайтед не планує відпускати 19-річного таланта. В клубі вважають Мейну важливим елементом у побудові команди та розраховують на нього в поточному сезоні.

У минулому сезоні на рахунку Мейну 37 матчів, два голи та один асист.