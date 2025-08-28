Англія

"Проклятий Юнайтед".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував поразку від представника League Two (четвертий за силою дивізіон Англії — прим.) Грімсбі Таун (2:2, по пен. 11:12) в рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. Цитує португальського фахівця BBC.

"У підсумку неважливо, відігралися ми чи ні, важливі сигнали, які команда показала під час гри, особливо на її початку. Я вважаю, що найкраща команда перемогла – єдина команда, яка була на полі.

Кращі гравці можуть програти, тому що будь-яка команда може обіграти будь-яку групу гравців, і я думаю, що команда і гравці сьогодні зробили гучну заяву. Ось і все. Ми програли, краща команда перемогла.

Думаю, абсолютно ясно, що це за заява, тож давайте рухатися далі. Я вважаю, що всім очевидно, що сталося сьогодні. Ми почали гру без будь-якої інтенсивності, вся ідея тиску була втрачена, ми виглядали повністю розгубленими, і тому я думаю, що гравці зробили дуже гучну заяву.

Я шокований, тому що клуб перебуває в моменті, коли ми вносимо багато змін. Ми намагаємося боротися з багатьма ситуаціями, але в такі моменти нам потрібно проявляти себе. Якщо ми не проявляємо себе, виникає відчуття, що щось потрібно змінювати. Але 22 гравця знову не поміняєш

Хочу сказати, що мені дуже шкода вболівальників. Вони завжди мене підтримують, незважаючи на всі поразки. Мені нічого сказати, крім як вибачитися", — заявив Аморім.

Раніше повідомлялося, що Мейну готовий залишити Манчестер Юнайтед.