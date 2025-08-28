Англія

Португальський тренер виграв лише 35,6% матчів на чолі клубу — це антирекорд серед наставників команди.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім демонструє найнижчий показник перемог серед усіх наставників клубу в епоху Англійської Прем’єр-ліги.

Під його керівництвом команда виграла лише 35,6% матчів у всіх турнірах, що є антирекордом для МЮ за останні десятиліття.

Для порівняння, попередній антирекорд належав Ральфу Рангніку, який мав 37,9% перемог. Луї ван Гал демонстрував 52,4%, а Девід Моєс — 52,9%.

Раніше повідомлялося, що Мейну готовий залишити Манчестер Юнайтед.