Англія

Аргентинський вінгер вже погодив умови контракту з лондонським клубом і може змінити команду цього літа.

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо найближчим часом може стати гравцем Челсі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За його інформацією, лондонський клуб готовий заплатити за трансфер 21-річного аргентинця від 40 до 45 мільйонів євро.

Гравець уже погодив умови довгострокового контракту з Челсі, і перехід може бути оформлений до завершення літнього трансферного вікна. У Манчестер Юнайтед на футболіста більше не розраховують, що також сприяє швидкому завершенню угоди.

Раніше повідомлялося, що Гарначо висунув ультиматум керівництву МЮ — або його продають до Челсі цього літа, або він готовий пропустити від шести до дванадцяти місяців без гри.

Минулого сезону нападник провів 58 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами та 10 результативними передачами. Контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється у €45 млн.