Англія

Це вам не Олд Траффорд.

Власник Грімсбі Таун Джейсон Стоквуд розповів історію з райдером Манчестер Юнайтед, яка сталася перед грою 1/32 фіналу Кубка англійської ліги, і якій представник League Two здолав "червоних дияволів" (2:2, по пен. 12:11). Його слова наводить The Athletic.

"Розповім одну кумедну історію. Нам надіслали райдер для тренера. Я подумав: "Яка, на.рен, тренерська кімната для переодягання?". У нас це задня частина машини.

У тренера є кімната для переодягання в Манчестер Юнайтед? Мені це здалося досить кумедним. Вони явно не знали, що на них чекає.

Коли гравці вийшли з автобуса, я стояв поруч, і футболісти "Юнайтед" виглядали не дуже готовими.

У них є неймовірно талановиті футболісти. Я шанувальник АПЛ. Їхні футболісти показали екстраординарні індивідуальні таланти. Але командна гра Манчестер Юнайтед говорить сама за себе. Побачивши їх на полі, я зрозумів, що вони не хочуть тут перебувати. Мені це дуже сподобалося", – сказав Стоквуд.

Раніше Рубен Аморім висловився про гру з Грімсбі.