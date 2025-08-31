Англія

Французький вінгер пропустить дербі з Манчестер Юнайтед, матч проти Арсенала та старт Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті отримав серйозний удар перед важливими поєдинками — вінгер Раян Шеркі вибув із гри на два місяці через травму квадрицепса. Про це після поразки від Брайтона (1:2) підтвердив головний тренер команди Пеп Гвардіола.

Французький футболіст не потрапив до заявки на матч проти Брайтона, а медичні обстеження показали розрив м’яза стегна. Через це 22-річний Шеркі пропустить низку ключових поєдинків, зокрема дербі з Манчестер Юнайтед 14 вересня, виїзну гру проти Арсенала, а також стартові матчі Ліги чемпіонів проти Наполі та Монако.

Через травму гравець також не зможе виступити за збірну Франції під час міжнародної паузи. Його місце у складі займе форвард Ліверпуля Гюго Екітіке.

Після поразки від Брайтона Гвардіола прокоментував гру своєї команди, зазначивши, що Манчестер Сіті грав відмінно протягом години, але втратив контроль після пропущеного гола. Наставник вірить, що після завершення трансферного вікна та повернення травмованих гравців команда покаже свій справжній рівень.