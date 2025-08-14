Англія

Новий півзахисник клубу продовжить традицію легендарних гравців під цим номером.

Півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі отримав десятий ігровий номер, під яким раніше виступали Серхіо Агуеро, Едін Джеко та Джек Гріліш.

Шеркі приєднався до команди 10 червня, підписавши контракт до літа 2030 року. Раніше він виступав за Ліон з 2020 по 2025 рік, провівши 185 матчів у всіх турнірах, забивши 29 голів і зробивши 45 асистів.

У сезоні-2024/25 Раян став одним із найкращих у Лізі 1, потрапивши до символічної збірної чемпіонату Франції — серед гравців, які не представляють ПСЖ. Справжній фурор він влаштував у матчах за молодіжну збірну Франції, зокрема проти англійців, а також відзначився на національному рівні, дебютувавши за першу команду Франції в півфіналі Ліги націй проти Іспанії, де забив гол.