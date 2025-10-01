Англія

Португалець подякував уболівальникам за теплу підтримку.

Фанати Челсі тепло зустріли колишнього тренера Жозе Моурінью. Після гри, у якій Бенфіка поступилася з рахунком 0:1, керманич ліссабонського клубу поділився враженнями.

"Мене надихають не спогади, а перемоги та результати. Але я вдячний фанатам Челсі, і висловив це на полі. У Лондоні я щодня зустрічаю їхніх уболівальників на вулиці. Сподіваюся, через 20 років повернуся сюди з онуками.

У людей у Великій Британії є своя культура — вони не забувають тих, хто дарував їм радість. Так було, коли я приїздив із Манчестер Юнайтед чи Інтером. На Олд Траффорд те ж саме. Це їхня культура. Звісно, я зосередився на грі, але чув уболівальників і вдячний їм", — сказав Моуринью журналістам.

Після двох турів основного етапу Бенфіка не має жодного очка.