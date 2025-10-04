СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 19:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Енцо Марески переживає першу серйозну кризу нового сезону. В АПЛ лондонці здобули лише один пункт у трьох останніх турах, поступившись Брайтону та Манчестер Юнайтед, а серед тижня в Лізі чемпіонів хоч і перемогли Бенфіку, проте знову залишили запитання до дисципліни та стабільності. Трево Чалоба відбуває дискваліфікацію, а великі кадрові втрати у захисті вже давно стали головним головним болем для головного тренера "синіх" — травма лідера команди Коула Палмера лише його підсилила.

Попри все, лондонці мають аргументи на свою користь. Ріс Джеймс нарешті повернувся у старт, Мойзес Кайседо перебуває у хорошій формі, а Жуан Педро додає гостроти попереду. До того ж новачок Алехандро Гарначо здатен створювати моменти самотужки, що, з іншого боку, часом може й шкодити команді. Уболівальники Челсі добре пам’ятають, що останніми роками проти "червоних" команда часто грала вкрай мотивовано, навіть коли була у кризі. Немає жодних причин для того, щоб не побачити цієї мотивації й сьогодні.

Підопічні Арне Слота теж переживають непростий відрізок. Після серії пізніх перемог "червоні" спіткнулися двічі поспіль — спершу програли досі непереможеному Крістал Пелес у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у чемпіонаті, а потім провалили виїзд до Стамбула проти Галатасарая в Лізі чемпіонів. Слабка реалізація моментів і проблеми з балансом у центрі поля змушують тренера шукати нові рішення. Треба розуміти, що мерсісайдці переживають період перебудови, але при цьому все одно посідають перше місце в таблиці АПЛ.

До того ж Ліверпуль залишився без Аліссона, тож на свій дебют у Прем’єр-лізі чекає Гіоргі Мамардашвілі. Це додає інтриги й нервів у матчі проти суперника, який любить пресингувати воротарів. Також під питанням участь Юго Екітіке та Федеріко К'єзи — дуже надовго вибув й молодий новачок Леоні. Водночас Мохамед Салах зберігає чудову статистику у великих іграх (хоч до його реалізації в певних моментах також є питання), а повернення Домініка Собослаї до ролі креативного мотору може стати ключем до успіху в цьому головному матчі туру.