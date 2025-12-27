Обидва матчі розпочнуться о 17:00.
27 грудня 2025, 16:16
Сьогодні, 27 грудня, відбуваються матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги.
У першому матчі Евертон у гостях зіграє проти Бернлі. У стартовому складі "ірисок" на поле вийде український захисник Віталій Миколенко.
Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гарнер, Іроегбунам — Макніл, Алькарас, Діблінг — Бету.
У той же час Брентфорд на своєму полі прийме Борнмут і у складі "бджіл" з перших хвилин зіграє український хавбек Єгор Ярмолюк.
Брентфорд: Келлехер — Генрі, Коллігнз, Аєр, Кайоде — Ярмолюк, Янельт — Шаде, Єнсен, Льюїс-Поттер — Тьяго.
Для 26-річного Миколенка це буде 17 матч у сезоні, а для 21-річного Ярмолюка 21 гра за одного асиста.
