Англія

Обидва матчі розпочнуться о 17:00.

Сьогодні, 27 грудня, відбуваються матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги.

У першому матчі Евертон у гостях зіграє проти Бернлі. У стартовому складі "ірисок" на поле вийде український захисник Віталій Миколенко.

Евертон: Пікфорд — Миколенко, Кін, Тарковські, О'Браєн — Гарнер, Іроегбунам — Макніл, Алькарас, Діблінг — Бету.

У той же час Брентфорд на своєму полі прийме Борнмут і у складі "бджіл" з перших хвилин зіграє український хавбек Єгор Ярмолюк.

Брентфорд: Келлехер — Генрі, Коллігнз, Аєр, Кайоде — Ярмолюк, Янельт — Шаде, Єнсен, Льюїс-Поттер — Тьяго.

Для 26-річного Миколенка це буде 17 матч у сезоні, а для 21-річного Ярмолюка 21 гра за одного асиста.

