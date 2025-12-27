Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 грудня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграла Брайтон (2:1).

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок на 14 хвилині зусиллями Мартіна Едегора, а потім на початку другого тайму перевагу "канонірів" подвоїв Джорджиніо Рюттер, зрізавши м'яч у свої ворота.

У гостей єдиний м'яч забив Дієго Гомес, який відзначився на 64 хвилині.

Арсенал — Брайтон 2:1

Голи: Едегор, 14, Рюттер, 53 (авт.) — Гомес, 64.

Арсенал: Рая — Райс, Саліба, Інкап’є, Льюїс-Скеллі (Габріел, 71) — Меріно, Субіменді, Едегор — Сака, Йокерес (Жезус, 71), Троссар (Мартінеллі, 82).

Брайтон: Вербругген — ван Геке, Данк, Коппола (Вотсон, 87) — Кадіоглу, Аярі, Гіншелвуд, Де Кейпер (Віффер, 46) — Груда (Мінте, 46), Гомес (Костулас, 87) — Рюттер.

Попередження: Інкап'є — Вербрюгген, Данк, Коппола.