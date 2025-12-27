Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Брайтон.

Мікель Артета, після перемоги в Кубку ліги над Крістал Пелес у дербі, використав із перших хвилин Раю в рамці воріт, тоді як Райс та Інкап'є розташуються в захисті, а Субіменді та Едегор гратимуть у центрі поля. Сака, Йокерес та Троссар виступатимуть в атаці.

Фабіан Гюрцелер, на тлі нічиєї проти Сандерленда (0:0), залучив до стартового складу ван Геке та Данка в обороні, тоді як Груда та Гомес розташуються під нападником.

Арсенал: Рая — Райс, Саліба, Інкап’є, Калафіорі — Меріно, Субіменді, Едегор — Сака, Йокерес, Троссар.

Запасні: Аррісабалага, Габріел, Жезус, Езе, Мартінеллі, Нергор, Мадуеке, Нванері, Льюїс-Скеллі.

Брайтон: Вербругген — ван Геке, Данк, Коппола — Кадіоглу, Аярі, Гіншелвуд, Де Кейпер — Груда, Гомес — Рюттер.

Запасні: Стіл, Мінте, Вотсон, Велбек, Костулас, Мілнер, Боскальї, Віффер, Вельтман.

Гра Арсенал — Брайтон почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.