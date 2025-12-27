Англія

Червоні дияволи планують підписати півзахисника Ману Коне

Манчестер Юнайтед розпочав активну роботу над оновленням лінії півзахисту перед трансферним вікном.

Головною ціллю клубу став французький хавбек італійської Роми Ману Коне. Цей крок розглядається як частина стратегії Рубена Аморіма щодо розбудови потужнішого та динамічнішого центру поля, проте він ставить під серйозну загрозу майбутнє вихованця клубу Коббі Мейну.

20-річний Коббі Мейну, який ще нещодавно вважався недоторканним активом Юнайтед, переживає непрості часи під керівництвом португалбського тренера. Травми та тактичні рішення Аморіма призвели до того, що ігровий час молодого англійця суттєво скоротився. Поява Ману Коне, який володіє потужними фізичними даними та досвідом виступів у Серії А, створить ще більшу конкуренцію.

За даними Goal, Мейну вже висловлює невдоволення своєю роллю в команді та розглядає варіанти продовження кар'єри в іншому місці, зокрема через оренду в січні. Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім визнає, що клуб не може дозволити собі відпускати гравців без належної заміни:

"Якщо ми нікого не купуємо, нам важко відпустити Мейну. Нам потрібна глибина складу для боротьби у всіх турнірах".

Підписання Коне може стати саме тим зеленим світлом, яке дозволить Мейну піти в оренду для отримання стабільної практики. Серед головних претендентів на англійського хавбека називають італійський Наполі та мюнхенську Баварію.

Ману Коне приєднався до Роми влітку 2024 року і швидко став одним із лідерів команди. Його стиль гри — поєднання агресивного відбору та якісного просування м'яча ідеально вписується у бачення футболу Аморіма.

У цьому сезоні француз відіграв всі матчі за римський клуб.Transfermarkt оцінює півзахисника у 50 млн євро. Контракт з клубом розрахований до літа 2029 року.