Англія

Найкращий бомбардир Ноттінгем Форест не допоможе команді у найближчі місяці через серйозну травму коліна.

Нападник Ноттінгем Форест Кріс Вуд був змушений лягти на операційний стіл наприкінці грудня 2025 року.

Для 34-річного Кріса Вуда 2025 рік став одним із найкращих у кар'єрі. Він демонстрував дивовижну результативність, забивши понад 20 голів протягом року та допомагаючи команді боротися за високі позиції в АПЛ. Проте проблеми з коліном, які загострилися протягом останніх тижнів, не залишили лікарям іншого вибору, окрім операції.

Головний тренер команди Шон Дайч назвав цю новину спустошливою та розчаровуючою як для самого гравця, так і для всього колективу.

"Кріс був нашим ключовим виконавцем, його внесок у результати команди важко переоцінити. Це гіркий кінець року для нього, але зараз головне успішна реабілітація. Ми підтримаємо його на кожному етапі повернення", — зазначив Дайч.

Відсутність Вуда створює серйозну кадрову проблему для Форест. Команда, яка наразі перебуває у напруженому святковому графіку матчів, змушена шукати альтернативи в атаці. Очікується, що основне навантаження тепер ляже на Тайво Авонії та Ігора Жезуса, поки клуб розглядає можливість посилення складу у зимове трансферне вікно.

Точні терміни відновлення наразі не називаються, проте медичний штаб прогнозує, що Вуд пропустить щонайменше кілька місяців. Це означає, що нападник навряд чи повернеться на поле раніше весни 2026 року.

Нагадаємо, Вуд отримав пошкодження коліна в середині жовтня 2025 року. Це сталося під час перебування у таборі збірної Нової Зеландії. Після повернення до клубу він зміг вийти лише на коротку заміну в матчі проти Челсі 18 жовтня, який став його останнім виступом перед тривалою паузою.