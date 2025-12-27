Англія

Хавбек "містян" поділився своїми думками після гри з "лісниками".

Півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Ноттінгем Форест (2:1).

"Це важлива перемога. Коли приїжджаєш на цей стадіон, знаєш, що гра – це війна. І я пишаюся командою, адже у цьому матчі було дуже складно здобути перемогу. Я справді пишаюся.

Це добре, що я забив — це для команди, адже матч був непростим. Я дуже пишаюся своєю командою, бо чемпіонат дуже довгий. Тепер час бути разом із командою та насолоджуватися.

Коли починається матч, нам потрібне лише одне – перемогти й взяти очки. Чемпіонат надзвичайно складний, і ця перемога має велике значення. Чемпіонат дуже довгий. Наступний матч також дуже важливий для нас, і ми готові.

Цього тижня я говорив з Ерлінгом, і він сказав: "Коли заб’єш – зроби це святкування". Тож я так і зробив, і дуже щасливий", — наводить слова Шеркі ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті.